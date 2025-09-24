fbpx
Miðvikudagur 24.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Fréttir sem stuðningsmenn Liverpool fagna

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

433
433Sport

Liverpool og Arsenal fá skilaboð um að þau geti mögulega fengið Vini Jr

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 24. september 2025 15:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Bæði Liverpool og Arsenal hafa fengið þau skilaboð að framtíð Vinicius Junior hjá Real Madrid sé í lausu lofti.

Vini Jr hefur ekki náð samkomulagi við Real Madrid um nýjan samning og gæti 25 ára sóknarmaðurinn farið næsta sumar.

Enskir miðlar segja að Liverpool og Arsenal hafi fengið skilaboð í gegnum aðila tengda Vinicius Junior að hann gæti farið.

Vinicius Junior er landsliðsmaður frá Brasilíu og hefur átt góða tíma hjá Real Madrid en hefur mátt þola gagnrýni undanfarið.

Vinicius Junior hefur aðeins fallið í skugga Kylian Mbappe og vill hærri laun en Real Madrid hefur vilja bjóða honum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Liverpool og Arsenal fá skilaboð um að þau geti mögulega fengið Vini Jr
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Færa fallbaráttuslaginn uppi á Skaga
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Gylfi Orra mun taka út frammistöðu dómarans í Evrópuleik Daníels Guðjohnsen í kvöld
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Fréttir sem stuðningsmenn Liverpool fagna
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Gerir nýjan samning en tekur á sig verulega launalækkun
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Fundað í Trump turninum um að stækka HM hressilega
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Skoðar næstu skref í lífinu
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Nýjar UEFA reglur opna dyrnar fyrir Chiesa inn í Meistaradeildina

Mest lesið

Opinberar ótrúlegar kynlífsvenjur á hóteli í höfuðborginni – Starfsmaður á hótelinu aðstoðaði hann
Begga mjög brugðið þegar hann heyrði að það væri einhver frammi í stofu – Varð síðan mjög vandræðalegur
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Óútskýrt andlát í Edinborg vekur óhug
Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson

Nýlegt

Opnar sig um fóstureyðingu, hvernig Elvis „þvingaði“ sig upp á hana og hvers vegna hún treysti aldrei Michael Jackson
Sitja í súpunni eftir að fyrirtæki föðurins keypti íbúðina
Ákvörðun Karls konungs löðrungur í miðjum sáttaumleitunum
Nadine Guðrún rýfur þögnina um hvað henni finnst um umdeildar skoðanir Snorra
Helgi var 42 ára þegar hann áttaði sig á því að einkvæni væri ekki fyrir hann
Breskir ráðamenn bregðast við ummælum Trump – Harðneita því að borgarstjórinn í London ætli að innleiða Sharia-lög
Skoðar næstu skref í lífinu
Nýjar UEFA reglur opna dyrnar fyrir Chiesa inn í Meistaradeildina
Leyniskytta skaut að minnsta kosti þrjá til bana í Dallas
Segir ástandið hjá Inter Miami ömurlegt vegna Messi – Allir að hætta og pabbi hans stjórnar öllu
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Telja að erlent glæpagengi hafi brotist inn og tekið muni fyrir 120 milljónir
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Palmer tapaði baráttunni við rauðvínið

Palmer tapaði baráttunni við rauðvínið
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Opinberar ótrúlegar kynlífsvenjur á hóteli í höfuðborginni – Starfsmaður á hótelinu aðstoðaði hann
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Níu barna faðir á leið í fangelsi fyrir að borga ekki meðlög
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Arne Slot pirraður eftir heimsku framherjans í gær

Arne Slot pirraður eftir heimsku framherjans í gær
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

United bíður Diallo stuðning eftir árásir netverja um helgina

United bíður Diallo stuðning eftir árásir netverja um helgina
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Scholes hjólar fast í Rashford – „Þegar þú gefst upp einu sinni, þá ertu líklegur til að gera það aftur“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Er þetta vandamál á Íslandi? – Ritstjórinn segir að ein skærasta stjarna heims fengi ekki traustið hér á landi

Er þetta vandamál á Íslandi? – Ritstjórinn segir að ein skærasta stjarna heims fengi ekki traustið hér á landi
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Mourinho stórhuga og vill stjörnu sem spilaði fyrir hann í Madríd
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Skrifar undir en lækkar í launum
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Gylfi að störfum í Evrópudeildinni í dag

Gylfi að störfum í Evrópudeildinni í dag
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Frábær seinni hálfleikur skóp íslenskan sigur

Frábær seinni hálfleikur skóp íslenskan sigur
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Arftaki Monchi á Villa Park klár
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Nýju mennirnir hetjur Liverpool – Algjör heimska hjá Ekitike
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Óútskýrt andlát í Edinborg vekur óhug

Óútskýrt andlát í Edinborg vekur óhug
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Isak kominn á blað með Liverpool – Sjáðu markið
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Mjög óvænt að skrifa undir á Spáni
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Segir flækja málið að vera kallaður goðsögn
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Íslandsvinur öðlaðist heimsfrægð á afar umdeildan hátt

Íslandsvinur öðlaðist heimsfrægð á afar umdeildan hátt
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Börsungar vilja sjá United lækka verðmiðann hressilega

Börsungar vilja sjá United lækka verðmiðann hressilega
433Sport
Í gær
Margir steinhissa á valinu á þeirri bestu í gær
433Sport
Í gær

Æðsti maður hjá Villa að missa starfið sitt

Æðsti maður hjá Villa að missa starfið sitt
433Sport
Í gær
Lúðvík velur stóran æfingahóp hjá landsliðinu – Yngsti sonur Willums í hópnum
433Sport
Í gær
Krefjast þess að Ísrael verið hent úr keppni – Hóta því að taka fjármuni úr boltanum verði það ekki gert
433Sport
Í gær

Ferdinand skilur ekki þessa áráttu hjá Amorim – Hefði hatað þetta sem leikmaður

Ferdinand skilur ekki þessa áráttu hjá Amorim – Hefði hatað þetta sem leikmaður
433Sport
Í gær

Mætti á rauða dregilinn með kærustuna sem er 38 árum yngri

Mætti á rauða dregilinn með kærustuna sem er 38 árum yngri
433Sport
Í gær
Drengurinn sem reif sig í gang: Úr PlayStation í að verða bestur í heimi
433Sport
Í gær
Donnarumma vekur athygli – Leikur í ódýrari útgáfu af treyju City