Hjólar í Rashford og segir hegðun hans ófagmannlega

Alan Shearer hefur gagnrýnt Marcus Rashford harðlega og varað hann við því að slæm tímaskynjun gæti kostað hann sætið hjá Barcelona.
Rashford, sem hefur verið á láni hjá spænsku meisturunum, átti frábæran leik gegn Newcastle United á dögunum og virtist hafa tryggt sér stöðu á vinstri kantinum. En þegar liðið mætti Getafe um helgina var hann óvænt ekki í byrjunarliðinu vegna þess að hann mætti of seint á liðsfund sama morgun.
Shearer, sem er markahæsti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, segir hegðunina vera „ófagmannlega“ og bendir á að svona háttsemi þoli enga bið á hæsta stigi.
„Ef Rashford er í lagi andlega og með rétt hugarfar, þá er leikmaður þarna sem hann sýndi gegn Newcastle,“ sagði Shearer.
„En þú getur ekki verið ófagmannlegur. Af hverju ættu allir aðra að mæta á réttum tíma nema þú?“
„Sérstaklega þar sem hann er aðeins á láni, þá geturðu ekki leyft þér svona hluti hjá liði eins og Barcelona. Það er alltaf einhver tilbúinn að taka sætið þitt.“