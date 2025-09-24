fbpx
Miðvikudagur 24.september 2025

Nýjar UEFA reglur opna dyrnar fyrir Chiesa inn í Meistaradeildina

Fundað í Trump turninum um að stækka HM hressilega

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 24. september 2025 14:30

Infantino á heimavelli Millwall / GettyImages

Fótboltaáhugamenn hafa ekki verið hrifnir af fréttum um að FIFA ætli að halda viðræður um að útvíkka Heimsmeistaramótið árið 2030 í 64 lið.

Næsta HM fer í 48 lið sem er stækkun sem hefur verið en áður hefur mótið alltaf innihaldið 32 lið.

Mótið verður það mikilvægasta og metnaðarfullasta í sögu FIFA, þar sem sex lönd munu deila gestgjafahlutverkinu yfir þrjár heimsálfur.

Paragvæ, Úrúgvæ og Argentína munu hver um sig hýsa eina leik fyrstu umferðina, en Spánn, Portúgal og Marokkó munu síðan taka við og halda restina af mótinu.

FIFA tók á móti formlegri tillögu frá suður-amerískri sendinefnd um að stækka mótið í 64 lið.

Tillagan var rædd á fundi FIFA í New York, sem haldinn var á Trump Tower á þriðjudaginn.

Viðstaddir voru forseti Gianni Infantino, aðalritari Mattias Grafström, auk stjórnmálamanna og aðila frá Paragvæ, Úrúgvæ og Argentínu.

