Skítleg hegðun Maguire um helgina vekur athygli – Sjáðu myndbandið

Harry Maguire varnarmaður Manchester United var í byrjunarliði félagsins í 2-1 sigri á Chelsea um helgina.
Maguire var tekinn af velli í stöðunni 2-0 á 70 mínútu leiksins.
Varnarmaðurinn var að labba af velli þegar hann ákvað að fara að tefja leikinn og sparka boltum í burtu.
Boltum er raðað upp í kringum völlinn svo hægt sé að koma boltanum fljótt aftur í leik.
Maguire vildi stoppa þetta og hefur skítleg hegðun hans vakið athygli.
Harry Maguire when he got subbed off vs Chelsea 😂 pic.twitter.com/wv86jbbDG5
— 𝐀𝐥𝐞𝐱 ✯ (@UnitedAlex7) September 22, 2025