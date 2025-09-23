Margir steinhissa á valinu á þeirri bestu í gær

Það eru margir hissa á að Aitana Bonmati, stjarna Barcelona, hafi hlotið Gullknöttinn, veitt bestu knattspyrnukonu- og karli ár hvert, á Ballon d’Or verðlaunahátinni í gær.
Bonmati er að magra mati besti leikmaður heims og var hún að hljóta verðlaunin í þriðja sinn, og það þriðja árið í röð. Síðasta tímabil var þó ekki hennar besta og vilja margir meina að aðrar hafi átt verðlaunin skilið í ár.
There is very little room to debate Aitana Bonmati’s worthiness of the title of the best in the world, generally.
But after this year, it is a shock the Ballon d’Or did not go to Mariona Caldentey.
Bonmati’s win has exposed a flaw in the voting process, writes @tamerra_nikol.… pic.twitter.com/NhQsikNMuC
Mariona Caldentey, sem fór frá Barcelona til Arsenal og varð Evrópumeistari með liðinu, er nafn sem margir hefðu viljað sjá vinna í gær. Hún varð í öðru sæti.
Alessia Russo, lykilmaður fyrir Arsenal og enska landsliðið, varð þá Evrópumeistari með bæði liði og landi í ár. Hún hafnaði í þriðja sæti.
Þess má geta að Bonmati lék til úrslita í báðum keppnum, með Barcelona og Spáni, en tapaði í bæði skiptin.