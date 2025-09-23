Kane getur mætt aftur í enska boltann næsta sumar – Klásúla sem hann þarf að virkja sjálfur í janúar

Harry Kane gæti snúið aftur í ensku úrvalsdeildina næsta sumar samkvæmt fréttum frá Þýskalandi er sérstakt ákvæði í samningi hans við Bayern München sem gæti gert slíkt mögulegt.
Fyrirliði enska landsliðsins gekk til liðs við þýsku stórveldin frá Tottenham Hotspur sumarið 2023, en hann á nú minna en tvö ár eftir af núverandi samningi sínum. Þrátt fyrir það hefur Kane slegið í gegn í München með því að skora 98 mörk í 103 leikjum, þar af 13 mörk á þessu tímabili.
Kane hefur áður lýst yfir ánægju sinni með lífið í Bæjaralandi, þar sem hann býr með eiginkonu sinni Kate og fjórum börnum þeirra. „Ég er virkilega ánægður hér í München. Fjölskyldan mín er orðin róleg hér, börnin elska að vera í skólanum. þetta er lífið mitt hér til lengri tíma litið.“
Margir telja að nú þegar Kane hafi loksins unnið titla þar á meðal þýska deildarmeistaratitilinn og Franz Beckenbauer ofurbikarinn sé rétti tíminn kominn til að snúa aftur og ná sögulegu meti Alan Shearer áður en tækifærið glatast.
Samkvæmt Bild, virtum þýskum fjölmiðli, inniheldur samningur Kane ákvæði sem heimilar honum að yfirgefa Bayern fyrir 56,7 milljónir punda næsta sumar, svo framarlega sem hann tilkynni félaginu ákvörðun sína fyrir lok janúargluggans.