Þriðjudagur 23.september 2025

Enski boltinn

Tölfræði hjá Arsenal sem vekur athygli – Þessi hefur átt flestar marktilraunir

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

433
433Sport

Hættir Davíð Smári með Vestra?

433
Þriðjudaginn 23. september 2025 10:00

Mynd: DV/KSJ

Davíð Smári Lamude hefur stýrt Vestra í tæp þrjú ár með mögnuðum árangri en svo gæti farið að hann hætti eftir tímabilið.

Fjallað var um málið í Þungavigtinin í gær. Davíð kom Vestra upp úr Lengjudeildinni sumarið 2023 og gerði liðið svo að bikarmeisturum í ár.

Samningur Davíðs við Vestra rennur út eftir tímabilið en liðið er nú að berjast fyrir sæti sínu í Bestu deildinni að ári.

Baldvin Már Borgarsson sem var gestur hjá Þungavigtinni sagði að viðræður ættu sér stað á milli aðila en að Davíð vildi fá veglega launahækkun eftir að hafa komið liðinu í Evrópukeppni með sigri í bikarnum.

Mikael Nikulásson sérfræðingur þáttarins sagðist hafa heyrt af því að Davíð myndi hætta eftir tímabilið en ekkert væri þó staðfest í þeim efnum.

Brotnaði niður í beinni er hún ræddi fyrrum yfirmanninn sem féll frá um helgina – „Ég er viss um að hann væri stoltur“

Brotnaði niður í beinni er hún ræddi fyrrum yfirmanninn sem féll frá um helgina – „Ég er viss um að hann væri stoltur“
433Sport
Í gær

Rashford mætti seint og var refsað

Rashford mætti seint og var refsað
433Sport
Í gær
Arteta í sögubækurnar í gær – Enginn annar náð þessu gegn Guardiola
433Sport
Í gær
Furðar sig á að Gummi Ben hafi verið látinn fara