Mánudagur 22.september 2025

Neville greinir stöðu Arsenal – Efast um Arteta og segir liðið of einhæft

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

Tvö ensk stórlið vilja Gallagher í janúar en áhuginn er ekki gagnkvæmur

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 22. september 2025 16:00

Nokkur félög á Englandi vilja Conor Gallagher aftur í deildina en hann er staðráðinn í að berjast fyrir sæti sínu hjá spænska stórliðinu Atletico Madrid.

Football Insider segir frá þessu, en enski miðjumaðurinn er á sínu öðru tímabili í spænsku höfuðborginni eftir komuna frá Chelsea í fyrra.

Gallagher hefur þó ekki tekist að festa sig í sessi í byrjunarliði Atletico og hefur hann því verið orðaður við endurkomu til Englands.

Crystal Palace, Tottenham og Manchester United eru öll sögð áhugasöm um að fá hann í janúar en kappinn vill ekki færa sig um set á miðju tímabili.

Þó svo að HM sé næsta sumar vill Gallagher berjast fyrir því að verða fastamaður hjá Atletico, allavega út þessa leiktíð.

