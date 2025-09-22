Svona virkar klásúlan í samningi Kane næsta sumar

Harry Kane má fara frá Bayern Munchen næsta sumar fyrir ákveðna upphæð, en með vissum skilyrðum. Þýska blaðið Bild fjallar um málið.
Hinn 32 ára gamli Kane heldur áfram að raða inn mörkum og fer hann frábærlega af stað með Bayern á sinni þriðju leiktíð eftir komuna frá uppeldisfélaginu Tottenham.
Þrátt fyrir það hefur Kane verið orðaður við brottför undanfarið, til að mynda aftur í ensku úrvalsdeildina. Hann er einmitt fáanlegur á sanngjörnu verði næsta sumar.
Það er nefnilega klásúla í samningi framherjans sem gildir næsta sumar og gerir honum kleift að fara á 57 milljónir punda, ári áður en samningur hans rennur út.
Málið er þó ekki svo einfalt, heldur þarf Kane að láta Bayern vita af áhuga sínum á að fara með hálfs árs fyrirvara, eða fyrir næstu áramót.
Kane hefur verið orðaður við endurkomu til Tottenham, Barcelona og fleiri áfangastaði.