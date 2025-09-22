fbpx
Mánudagur 22.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Biðja Bellingham að létta sig og taka af sér vöðva

Biðja Bellingham að létta sig og taka af sér vöðva

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 22. september 2025 19:30

Bellingham á leiknum.

Jude Bellingham er kominn aftur á völlinn og það með nýja líkamsbyggingu sem á að gera hann enn erfiðari viðureignar fyrir andstæðinga bæði á Spáni og í Evrópu.

Enska landsliðsstjarnan hefur farið í gegnum umfangsmiklar breytingar í sumar. Hann hefur lést og mýkst í hreyfingum, breytingar sem eiga að gera honum kleift að pressa meira og losa sig auðveldlega úr erfiðum aðstæðum með boltann.

Bellingham lék sínar fyrstu mínútur á tímabilinu á laugardag, þegar hann kom inn á sem varamaður í 2-0 sigri Real Madrid á Espanyol í La Liga.

Bellingham fór í aðgerð á öxl í júlí eftir að hafa spilað meiddur frá því í nóvember 2023. Hann hefur verið frá keppni síðan og sést nú með áberandi ör á öxlinni eftir aðgerðina.

Samkvæmt spænska miðlinum AS fékk Bellingham það verkefni frá lækna- og þjálfarateymi Real Madrid að byggja upp vöðvamassa í kringum öxlina til að verja hana og koma í veg fyrir að hún fær aftur úr lið.

Nú hefur félagið hins vegar breytt um stefnu. Bellingham hefur verið beðinn um að hrista af sér vöðvamassann og verða kvikari í hreyfingum, svo hann geti betur passað inn í hápressuleikskipulag Xabi Alonso, sem hefur komið inn með mikla orku og hraða í taktík sína.

Bellingham er sagður afar spenntur fyrir breyttu hlutverk.

