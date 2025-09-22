Áhugaverðar sögusagnir frá Spáni segja United ætla að nota Mainoo sem beitu til að ná þessu skotmarki

Fréttir frá Spáni segja að Manchester United renni hýru auga til, Federico Valverde, leikmanns Real Madrid næsta sumar.
Valverde er 27 ára gamall og hefur spilað stóra rullu fyrir Real Madrid í fjölda ára. United er sagt undirbúa gott tilboð í hann.
Á það að hljóða upp á 44 milljónir punda og miðjumanninn Kobbie Mainoo í hina áttina. Mainoo er ósáttur með stöðu sína hjá United og vildi fara burt á láni í sumar, en fékk ekki.
Það gæti reynst flókið fyrir United að fá Valverde, enda metur Real Madrid hans mikils og er hann algjörlega í áætlunum félagsins næstu árin.
Úrúgvæinn er samningsbundinn spænska stórliðinu til 2029.