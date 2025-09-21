fbpx
Sunnudagur 21.september 2025

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

Rýndu í umdeild orð formannsins í Vesturbænum: Telur að menn hafi ekki séð svo slæma stöðu fyrir – „Færð bara skrýtin ummæli á þessum tímapunkti“

Sunnudaginn 21. september 2025 07:30

Jóhann Skúli Jónsson, hlaðvarpsstjarna með meiru, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni á 433.is á föstudag. Þar var farið vel yfir lokasprettinn í Bestu deild karla.

Það vakti athygli á dögunum þegar Magnús Orri Schram, formaður knattspyrnudeildar KR, sagði að það yrði ekki það versta að falla úr efstu deild, en Vesturbæingar eru í mikilli fallbaráttu. Þessi ummæli hafa fallið í grýttan jarðveg.

„Þessi staða er svo skrýtin að þú færð bara skrýtin ummæli á þessum tímapunkti,“ sagði Jóhann hins vegar í þættinum.

Hann telur jafnframt að þjálfarinn Óskar Hrafn Þorvaldsson sé að horfa mun stærra á hlutina en svo að ná árangri með meistaraflokk karla á þessum tímapunkti.

„Ótrúlegt en satt er gengi meistaraflokks karla það síðasta í hausnum á Óskari Hrafni. Hann er að hugsa þetta á miklu stærri skala, KR sem félag, hann er búinn að taka svakalega til í yngri flokkunum, ég er með krakkana þarna og maður sér að það er búið að koma strúktúr á það.

Ég held að þeir hafi hugsað að þetta tímabil færi bara eins og það færi en áttuðu sig ekki á að þeir yrðu endilega í þessari stöðu. Það er svolítið það sem þeir eru að vakna við núna.“

Þátturinn í heild er í spilaranum.

