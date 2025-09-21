Fengu hressilega á baukinn fyrir slæma meðferð á leigubílstjóra – Þetta gerðu þeir á meðan hann skrapp út úr bílnum

fbpx
Sunnudagur 21.september 2025

Sunnudaginn 21. september 2025 13:30

Lesa nánar

The Upshot rifjaði upp rosalega sögu af Jonny Evans og liðsfélögum hans í West Brom á sínum tíma.

Leikmannahópur WBA var í æfingaferð í Barcelona árið 2018. Þá var Evans, sem í dag spilar með Manchester United, á mála hjá félaginu.

Eftir góða drykkju á hótelinu ákváðu nokkrir úr liðinu, Evans, Gareth Barry, Jake Livermore og Boaz Myhill að fara á djammið. Það var hins vegar allt lokað og enduðu þeir á að taka leigubíl á McDonalds.

Þeir sendu bílstjórann inn að panta mat en á meðan brunuðu þeir í burtu á bílnum hans.

Þeir voru á rúntinum til 5:30 um morguninn og lögðu leigubílnum fyrir utan hótelið.

Hringt var á lögreglu og málið rataði í alla fjölmiðla Bretlands, sem og víðar, í kjölfarið.

Evans var fyrirliði WBA á þessum tíma en var bandið tekið af honum fyrir athæfið í Katalóníu.

WBA féll úr ensku úrvalsdeildinni sama ár.

