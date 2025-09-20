Segir frá skilaboðum sem hann fékk frá Diogo Jota – Sýnir hvaða mann hann hafði að geyma

Beto, framherji Everton, hefur opinberað að Diogo Jota hafi hjálpað honum að aðlagast lífinu í Liverpool eftir komu sína til félagsins sumarið 2023.
Jota lést sorglega í bílslysi ásamt bróður sínum, Andre Silva, aðeins 28 ára að aldri. Slysið átti sér stað í Zamora, á Norður-Spáni, þann 3. júlí.
Frá andláti hans hefur verið mikil syrgð og fjöldi virðingarorða borist frá öllu knattspyrnuheiminum þar á meðal frá Beto og fleiri leikmönnum úr „bláa hluta“ Merseyside.
Beto var meðal þeirra frá Everton sem lögðu blóm við Anfield í kjölfar fregna af dauða Jota. Framherjinn, sem líkt og Jota er fæddur í Portúgal, greindi frá því að Jota hafi sent honum skilaboð á Instagram stuttu eftir komu hans til Everton.
Skilaboðin frá Jota voru einföld og hlý: „Ég er glaður fyrir þína hönd. Ef þú þarft eitthvað í borginni, þá get ég hjálpað þér. Láttu mig bara vita.“
Beto segir frá þessu og heldur svo áfram. „Af öllum stóru nöfnunum frá Portúgal sem spila á Englandi, var hann sá fyrsti sem hafði samband,“ sagði Beto. „Daginn sem ég skrifaði undir, eða daginn eftir.“
„Þú ert með nöfn eins og Bernardo Silva, Bruno Fernandes… en hann var fyrstur. Við vorum ekki vinir sem slíkir, en þú veist þegar maður spilar gegn öðrum portúgölskum leikmönnum þá tökum við stundum spjall eftir leik. Ég spurði hann oft: ‚Hvernig hefurðu það?‘
„Ekki bara af því að hann var frá Portúgal, hann var virkilega, virkilega góður gaur. Það má heyra af öllum þeim sem hafa tjáð sig um hann, hversu mikils metinn hann var.“
Liverpool og Everton mætast á Anfield klukkan 11:30 í dag.