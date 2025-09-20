Högg í maga Rashford eftir góða frammistöðu

Vonir Marcus Rashford um að gera lánsdvöl sína hjá Barcelona varanlega hafa fengið skell eftir að nýjar reglur LaLiga um launaþak voru kynntar.
Katalónska félagið hefur orðið fyrir miklum niðurskurði á launaheimild sinni – hún hefur verið skorin niður um nærri 100 milljónir punda samkvæmt nýjustu opinberu tölum.
Rashford, sem kom á láni frá Manchester United, hefur farið á kostum í spænsku deildinni og vakti mikla athygli í vikunni þegar hann skoraði tvö mörk í Meistaradeildarsigrinum gegn Newcastle á Englandi.
Þrátt fyrir frábæra byrjun Rashford í spænsku höfuðborginni, stendur Barcelona nú frammi fyrir miklum fjárhagslegum takmörkunum sem gætu hindrað félagið í að gera stór kaup í nánustu framtíð.
Samkvæmt fjölmiðlum á Spáni tilkynnti LaLiga á föstudag að hámark launakostnaðar Barcelona fyrir tímabilið 2025–26 hafi verið lækkað úr 463 milljónum evra í 351 milljón evra, eða um 112 milljón evra skerðingu.
Launaþakið takmarkar hversu mikið félög mega eyða í laun og rekstur leikmannahópsins. Ef félag fer yfir þakið mun LaLiga ekki skrá nýja leikmenn til þátttöku í opinberum keppnum.