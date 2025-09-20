fbpx
Laugardagur 20.september 2025

Högg í maga Rashford eftir góða frammistöðu

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 20. september 2025 12:30

Vonir Marcus Rashford um að gera lánsdvöl sína hjá Barcelona varanlega hafa fengið skell eftir að nýjar reglur LaLiga um launaþak voru kynntar.

Katalónska félagið hefur orðið fyrir miklum niðurskurði á launaheimild sinni – hún hefur verið skorin niður um nærri 100 milljónir punda samkvæmt nýjustu opinberu tölum.

Rashford, sem kom á láni frá Manchester United, hefur farið á kostum í spænsku deildinni og vakti mikla athygli í vikunni þegar hann skoraði tvö mörk í Meistaradeildarsigrinum gegn Newcastle á Englandi.

Þrátt fyrir frábæra byrjun Rashford í spænsku höfuðborginni, stendur Barcelona nú frammi fyrir miklum fjárhagslegum takmörkunum sem gætu hindrað félagið í að gera stór kaup í nánustu framtíð.

Samkvæmt fjölmiðlum á Spáni tilkynnti LaLiga á föstudag að hámark launakostnaðar Barcelona fyrir tímabilið 2025–26 hafi verið lækkað úr 463 milljónum evra í 351 milljón evra, eða um 112 milljón evra skerðingu.

Launaþakið takmarkar hversu mikið félög mega eyða í laun og rekstur leikmannahópsins. Ef félag fer yfir þakið mun LaLiga ekki skrá nýja leikmenn til þátttöku í opinberum keppnum.

Rashford vill ekki snúa aftur til Manchester United

Breiðablik fer til Serbíu

Messi að krota undir nýjan samningi í Miami

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

