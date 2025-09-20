Giggs segir upp störfum

Ryan Giggs hefur yfirgefið Salford City og hyggst snúa aftur til þjálfunar.
Goðsögn Manchester United var yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu í League Two og aðstoðaði einnig knattspyrnustjórann Karl Robinson á leikdögum.
Giggs, 51 árs, var áður landsliðsþjálfari Wales og stýrði liðinu í gegnum undankeppni EM 2020.
Hann missti þó af lokakeppni mótsins eftir að hafa stigið til hliðar vegna handtöku í nóvember 2020, þar sem hann var grunaður um líkamsárás.
Kviðdómur náði ekki niðurstöðu í málinu, sem snéri að líkamsárás ásamt ásökunum um andlegt ofbeldi og stjórnunarhegðun.