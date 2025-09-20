Birgir segir breytinga þörf eftir uppákomuna í Keflavík en lausnin er í sjónmáli – „Hef áhyggjur af heilindum leiksins þarna“

Annað árið í röð kom upp sú staða í umspili Lengjudeildar karla að leikmaður fékk viljandi rautt spjald, til að forða sér frá banni í mögulegum úrslitaleik um sæti í efstu deild. Birgir Jóhannsson, formaður Íslensks toppfótbolta, ÍTF, segir ljóst að breytinga sé þörf vegna þessa og enn fremur að lausnin sé í sjónmáli.
Keflavík og Njarðvík mættust í fyrri leik sínum í undanúrslitum umspilsins á miðvikudag og vann síðarnefnda liðið 1-2 sigur. Oumar Diouck skoraði annað marka Njarðvíkur en var hann svo rekinn af velli síðar í leiknum. Fékk hann sitt annað gula spjald en athygli vekur að hann var þegar kominn í leikbann vegna fyrra spjaldsins í leiknum, vegna uppsafnaðra spjalda á leiktíðinni. Hefði hann ekki fengið annað gult spjald og rautt hefði hann þó ekki verið dæmdur í bann formlega fyrr en á þriðjudag, eftir seinni leikinn við Keflavík, og þar með misst af úrslitaleik umspilsins, komist Njarðvík þangað. Eins atvik kom upp í fyrra þegar Elmar Kári Cogic, leikmaður Aftureldingar, fékk viljandi sitt seinna gula spjald undir lok fyrri leiksins við Fjölni í undanúrslitum umspilsins. Birgir ræddi þetta mál í Íþróttavikunni á 433.is.
„Ég held að það sé alveg ljóst að þessu þarf að breyta. Þetta hefur verið í umræðunni undanfarin ár, að gera breytingar. Við viljum að bestu leikmennirnir séu að spila en auðvitað eru menn að fá spjöld fyrir brot í leik. Spjöldin eru til að vernda leikmenn, það er tilgangur þeirra. En framkvæmdin á núverandi mótakerfi er ekki fullkomið, það var handsmíðað fyrir mörgum árum. Það ræður ekki við að senda út bönn sjálfkrafa, eins og nútímamótakerfi gera. KSÍ er að taka í gagnið nýtt mótakerfi, COMET, sem er notað hjá hátt í 30 knattspyrnusamböndum í Evrópu. Þetta verður ekki vandamál þegar það kerfi er tekið í notkun. Að því sögðu hefði ekki verið mikið mál, þó það þyrfti að gera reglugerðarbreytingu, að Aga- og úrskurðarnefnd myndu bara hittast og klára þessa úrslitakeppni sérstaklega með öðru sniði. Það er oft auðveldara að segja hlutina en að framkvæma þá en það er ekki þar með sagt að það sé ekki hægt,“ sagði Birgir.
Hann var spurður nánar út í hið nýja COMET-kerfi sem er á leiðinni til Íslands. Miðað við upplýsingar á heimasíðu KSÍ er stefnt að því að taka kerfið upp á næstu leiktíð.
„Það er fullkomið kerfi sem er alltaf verið að uppfæra. Ef það koma reglugerðabreytingar hjá UEFA eða FIFA þá uppfærist kerfið. Í núverandi kerfi, sem er handsmíðað, þarf forritari að fara inn í það og í forritunarvinnu. Það er liðin tíð og þetta kerfi er gamalt, dýrt og erfitt í rekstri. Í nýja kerfinu verður það svo að þegar leikmaður er farinn í bann þá fær félagið tilkynningu um það og þú getur ekki skráð hann á skýrsluna. Vandamálið hefur verið að félög hafa getað skráð leikmenn á skýrslu nema þau séu búin að fá tilkynningu um að hann séu kominn í bann eftir þessa fundi Aganefndar,“ sagði Birgir.
Hann segir þá afar vont að það leikmenn geti hagnast á því að fá spjöld.
„Ég hef bara áhyggjur af heilindum leiksins þarna. Það er aldrei gott í hvaða íþrótt sem er að þú vitir hvað er að fara að gerast.“
Birgir er þó alls ekki sammála því að þurrka eigi út spjöld alfarið áður en umspilið hefst.
„Þetta er ekki nýtt mót. Eins með Bestu deildina, þó það sé einhver skipting þá er sama mót í gangi.“
