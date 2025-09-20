Amorim harður á sínu – „Ekki einu sinni páfinn fær mig til að breyta“

Ruben Amorim er staðfastur í þeirri sannfæringu að hann muni aldrei víkja frá sinni knattspyrnuhugsjón – jafnvel þótt það kosti hann starfið.
Í kjölfar niðurlægjandi taps Manchester United gegn nágrönnum sínum í Manchester City um síðustu helgi, sagði Amorim að hann myndi frekar verða rekinn heldur en að gefa eftir í taktísku nálgun sinni.
Og eftir að hafa stýrt liði sínu í versta upphaf tímabils í 33 ár, sýnir hann engin merki um að skipta um stefnu.
Jim Ratcliffe, einn eigenda félagsins, lenti með þyrlu við Carrington á fimmtudag þar sem hann átti fund með Amorim, framkvæmdastjóranum Omar Berrada og yfirmanni knattspyrnumála, Jason Wilcox. Þar var engu að síður engin ræða um taktíska breytingu.
„Nei, nei, nei. Enginn. Ekki einu sinni páfinn fær mig til að breyta. Þetta er mitt starf. Þetta er mín ábyrgð. Þetta er mitt líf. Svo ég ætla ekki að breyta því,“ sagði Amorim ákveðinn.
„Ef ég væri leikmaður og þjálfarinn minn, undir mikilli pressu, segir að hann ætli að breyta kerfinu og hann geri það þá myndu leikmenn líta á hann á annan hátt.“
„Við munum þróa okkur áfram, en það þarf að gerast í réttum skrefum. Ég geri þetta á minn hátt.“