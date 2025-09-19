fbpx
Föstudagur 19.september 2025

Nýr markvörður Liverpool grunaður um kynþáttafordóma – Málið komið í rannsókn

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Jói Skúli gerir upp vikuna og rýnir í Bestu deildina eftir tvískiptingu

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 19. september 2025 15:00

Enska knattspyrnusambandið (FA) hefur hafið rannsókn á markverði kvennaliðs Liverpool, Rafaelu Borggrafe, vegna meintrar notkunar á rasísku orðbragði.

Borggrafe, 25 ára Þjóðverji sem gekk til liðs við Liverpool frá SC Freiburg í júlí, er sögð hafa notað óviðeigandi orðalag sem innihélt kynþáttafordóma á undirbúningstímabili liðsins, að sögn fjölmiðla á Englandi.

Í yfirlýsingu frá Liverpool segir: „Liverpool Football Club er meðvitað um meint brot leikmanns kvennaliðs félagsins þar sem talið er að hún hafi notað rasískt orðalag. Félagið hefur fylgt öllum sínum verkferlum í hvívetna og vísað málinu áfram til FA, sem nú rannsakar það með fullum stuðningi frá okkur.“

„Við fordæmum hvers kyns mismunun, hún á hvorki heima í fótbolta né samfélaginu. Við getum ekki tjáð okkur frekar að svo stöddu vegna rannsóknarinnar,“ segir í yfirlýsingu Liverpool.

Borggrafe var ekki með í fyrsta leik tímabilsins, Merseyside-slögnum gegn Everton á Anfield, og sagði þjálfari Liverpool, Gareth Taylor, að fjarvera hennar væri máls innan veggja félagsins.

