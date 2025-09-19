Kjartan setti Kristin á teinana í beinni útsendingu í gærkvöldi – „Hann er ekki lengur í vinnu, það er búið að svara spurningunni“

Þátturinn Big Ben á Sýn Sport var í beinni útsendingu í gærkvöldi, það er Guðmundur Benediktsson sem stýrir þættinum en hann fékk til sín góða gesti í gær. Einn af gestunum í gærkvöldi var Kristinn Kjærnested fyrrum formaður knattspyrnudeildar KR.
Í þættinum er oftar en ekki opnað fyrir símann og í gærkvöldi hringdi Kjartan Henry Finnbogason fyrrum framherji KR og nú aðstoðarþjálfari FH inn í þáttinn.
Kjartan ólst upp í KR og hefur sterka tengingu við félagið, honum lá ýmislegt á hjarta.
„Ég er með eina spurningu, kannski tvær. Ég er með spurningu á minn formann (Kristinn), nú var það fyrsta verkefni Bjarna Guðjónssonar sem framkvæmdarstjóra KR að koma með nýja útgáfu af laginu Allir sem einn. Breyta laginu í hvorugkyn, Öll sem eitt. Hvað finnst þér um það?,“ sagði Kjartan og sjá mátti á svipbrigðum Kristins að hann átti ekki endilega von á þessari spurningu.
„Hann er ekki lengur í vinnu hjá KR, það er búið að svara spurningunni,“ sagði Kristinn til að byrja með en hann hætti sem formaður KR árið 2019 eftir mikla sjálfboðavinnu fyrir félagið. Laginu ódauðlega sem KR-ingar hafa sungið í mörg ár var breytt fyrir nokkrum árum
„Þetta hefði ekki gerst hjá KR á minni vakt. Seinni útgáfan af laginu er fín, þetta er bara allir sem einn. Mér finnst það síðra en Allir sem einn,“ sagði Kristinn sem hélt líklega að nú væri hann sloppinn úr hitaklefa Kjartans, svo var ekki.
Kjartan nefnilega vildi fá svar við spurningu um stöðu karlaliðs KR í dag sem berst fyrir lífi sínu, spurði hann út í orð sem Magnús Orri Schram, formaður deildarinnar í dag lét falla á dögunum. „Ég er með eina bónusspurningu, nú kom nýr formaður KR og sagði að liðið væri á réttri leið og að fall úr efstu deild væri ekki það versta í heimi. Hvað segirðu um það?,“ sagði Kjartan í beinni útsendingu á Sýn.
„Ég held að hann hafi mismælt sig, það er grafalvarlegt ef karla og kvennaliðið yrðu í næst efstu deild,“ sagði Kristinn um sitt gamla félag.
„Það er ótækt, ég held að vegferðin sem menn hafa talað um, ég trúi ekki að þeir falli. Það gerist í fallbaráttu að þetta snýst ekkert um fótbolta lengur heldur um baráttu og tæklingar. Menn verða að vera til í það, ég hef áhyggjur af mínum mönnum þar,“ sagði Kristinn.
Sigurbjörn Hreiðarsson var einn gesta þáttarins og hafði þetta að segja um spurningar Kjartans. „Hann var beittur, flugbeittur,“ sagði Sigurbjörn og Kristinn svaraði um hæl.
„Karlinn er á floti hérna,“ sagði Kristinn og fannst augljóslega óþægilegt að svara þessum spurningum í beinni.