Goðsögn United ósátt með ákvörðun sumarsins – „Ég hafði aldrei heyrt um Lammens“

Peter Schmeichel, markvarðargoðsögn Manchester United, segist svekktur yfir því að félagið hafi ekki tryggt sér þjónustu Emi Martinez í sumar heldur valið óreyndan markmann í hans stað.
Martinez, heimsmeistari með Argentínu og lykilmaður hjá Aston Villa, var sagður tilbúinn að yfirgefa Villa Park fyrir Old Trafford. En á síðustu stundu ákvað United að semja við Senne Lammens, 23 ára markvörð sem hefur aðeins eitt heilt tímabil í meistaraflokki að baki.
„Við áttum að semja við Emi Martinez,“ sagði Schmeichel í samtali við ensk blöð. „Í raun áttum við líka að reyna við Gianluigi Donnarumma þegar sá möguleiki var fyrir hendi.“
„En allt benti til þess að Martinez væri að koma og það fannst mér virkilega jákvætt, því hann er einmitt sá týpa af markverði sem Manchester United ætti að hafa til.“
Lammens kom frá belgíska félaginu Antwerp fyrir um 18,2 milljónir punda, en sat á bekknum þegar United tapaði 3–0 í grannaslag gegn Manchester City. Í kjölfarið fór Andre Onana í lán til Trabzonspor í Tyrklandi.
Schmeichel bætti við: „Til að vera hreinskilinn, ég hafði aldrei heyrt um Lammens fyrr en tengingin við United kom upp.“