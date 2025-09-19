Fékk ekki að fara en fær launahækkun

Jorgen Strand Larsen er að skrifa undir eins árs framleningu á samningi sínum við Wolves og fær hann einnig launahækkun.
Framherjinn vildi komast til Newcastle í sumar en Úlfarnir vildu ekki sleppa honum.
Larsen gekk í raðir Wolves frá Celta Vigo fyrir síðustu leiktíð og átti gott tímabil. Er hann nú verðlaunaður með launahækkun.
Núgildandi samningur hans á að renna út 2030 en mun nú gilda til 2031.
Wolves hefur byrjað tímabilið illa og tapað öllum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni.
