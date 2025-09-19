Fékk ekki að fara en fær launahækkun

fbpx
Föstudagur 19.september 2025

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 19. september 2025 21:00

Jorgen Strand Larsen er að skrifa undir eins árs framleningu á samningi sínum við Wolves og fær hann einnig launahækkun.

Framherjinn vildi komast til Newcastle í sumar en Úlfarnir vildu ekki sleppa honum.

Larsen gekk í raðir Wolves frá Celta Vigo fyrir síðustu leiktíð og átti gott tímabil. Er hann nú verðlaunaður með launahækkun.

Núgildandi samningur hans á að renna út 2030 en mun nú gilda til 2031.

Wolves hefur byrjað tímabilið illa og tapað öllum leikjum sínum í ensku úrvalsdeildinni.

