Næstu þrír leikir gætu verið þeir síðustu hjá Amorim ef illa fer

Enska blaðið Daily Express segir að næstu þrír leikir hafi mikið að segja um framtíð Ruben Amorim sem stjóra Manchester United.
Amorim hefur farið illa af stað á nýju tímabili og er United með fjögur stig eftir fjórar umferðir.
United tekur á móti Chelsea á heimavelli um komandi helgi en þar á eftir fylgja leikir gegn Brentford og Sunderland.
Svo kemur landsleikjafrí og þar gæti United skoðað breytingar ef Amorim kemur liðinu ekki á flug.
United tapaði illa gegn Mancehster City um liðna helgi og síðan þá hefur framtíð Amorim verið til umræðu.