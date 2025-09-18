Magnað afrek Arsenal – Geta bætt metið enn frekar

fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 18. september 2025 10:30

Getty Images

Arsenal varð í fyrrakvöld fyrsta lið í sögu Evrópukeppni til að vinna sex leiki í röð gegn spænskum andstæðingi.

Skytturnar unnu þá öflugan 0-2 útisigur á Athletic Bilbao í 1. umferð Meistaradeildarinnar, þar sem varamennirnir Gabriel Martinelli og Leandro Trossard gerðu mörkin.

Arsenal vann þá Real Madrid tvisvar á síðustu leiktíð og Girona einu sinni. Þá vann liðið Sevilla í tvígang á þarsíðustu leiktíð.

Lærisveinar Mikel Arteta get enn frekar bætt við þetta met þar sem þeir mæta Atletico Madrid í Meistaradeildinni einnig í deildarkeppni Meistaradeildarinnar eftir rúman mánuð.

