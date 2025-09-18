Leikmaður Newcastle hreinskilinn er hann ræddi skipti Isak til Liverpool

Bruno Guimaraes, miðjumaður Newcastle, segir að félagið megi ekki halda áfram að selja sína bestu leikmenn eftir brotthvarf Alexander Isak.
Eins og flestir vita fór Isak til Liverpool í sumar og varð dýrasti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Mikið fjaðrafok varð í kringum skiptin og er sænski framherjinn afar illa liðinu í Newcastle eftir þau.
„Ég geri mér grein fyrir að það eru fjárhagsreglur og veit ekki hvort þær spiluðu inn í,“ segir Guimaraes um félagaskiptin í aðdraganda leiksins við Barcelona í Meistaradeildinni í kvöld.
„En við getum ekki misst okkar bestu leikmenn ef við viljum ná árangri. Við þurfum að styrkja hópinn okkar og félagið gerði mjög vel í því í sumar.“
Newcastle vann sinn fyrsta stóra titil í 70 ár er liðið lyfti enska deildabikarnum á síðustu leiktíð en Guimaraes vill enn meira.
„Mig langar að vinna titla, að skrifa söguna hjá þessu félagi. Við höfum nú komst í Meistaradeildina tvisvar á þremur árum og það er magnað fyrir okkur. Við þurfum að halda áfram, það er mikil vinna framundan.“