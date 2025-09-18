fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

Henry greinir það sem Gyokeres verður að laga – Segir að þetta þurfi að lagast svo Arsenal vinni titla

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 18. september 2025 08:00

Thierry Henry fyrrum framherji Arsenal greindi það hvað Viktor Gyokeres þarf að gera betur svo Arsenal fari alla leið á þessari leiktíð.

Sænski framherjinn var ekki í neinu sérstöku stuði í 0-2 sigri liðsins gegn Athletic á útivelli á þriðjudag.

Gyokeres var tekinn af velli í stöðunni 0-0 en hann fékk eitt frábært tækifæri til að koma liðinu yfir. Hann kom til Arsenal í sumar og hefur skorað í heimaleikjum en verið í vandræðum á útivöllum.

Sænski framherjinn slapp þá einn í gegn en Henry segir að slæmar ákvarðanir eftir það hafi kostað það að hann hefði fengið dauðafæri.

Henry greindi málið og var á þeirri skoðun að á útivelli í Meistaradeildinni þyrfti svona leikstaða að enda með marki.

Greiningu Henry má sjá hér að neðan.

