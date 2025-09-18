Haaland tjáir sig um Grealish – Segist sakna hans á hverjum degi

Erling Haaland, markahrókur Manchester City, hefur tjáð sig um félagaskipti vinar síns Jack Grealish til Everton og viðurkennir að það sé „skrýtið“ að sjá hann í konungsbláu treyjunni.
Þeir Haaland og Grealish mynduðu náið vinasamband bæði innan og utan vallar eftir að Norðmaðurinn gekk til liðs við City árið 2022. Grealish hafði þá þegar orðið fyrsti enskur leikmaðurinn sem var keyptur fyrir 100 milljónir punda.
Saman leiddu þeir City til sögulegs árangurs en nú hefur Grealish yfirgefið félagið í leit að meiri spilatíma. „Mér finnst það pínu skrýtið að sjá hann í Everton treyjunni,“ sagði Haaland.
„Það er sorglegt að hann fór. Ég get ekki lengur grínað með honum á hverjum einasta degi… en svona er fótboltinn.“
„En hann er greinilega hamingjusamur, spilar alla leiki og er að standa sig frábærlega. Ég er virkilega ánægður fyrir hans hönd. Everton eru heppnir að hafa hann.“
Haaland bætti við að hann óski Grealish alls hins besta í nýju hlutverki sínu þrátt fyrir að vináttan á æfingasvæðinu vanti nú í daglega rútínu.