Carragher veður í eigendur Chelsea og bendir á þessa hluti

Jamie Carragher, fyrrum leikmaður Liverpool og núverandi sparkspekingur hjá CBS Sport, hefur vakið athygli fyrir gagnrýni sína á Chelsea og eigendurna undir forystu Todd Boehly, en hann segir félagið hafa dregist aftur úr síðan nýir eigendur tóku við.
Chelsea mætti í Meistaradeild Evrópu á ný í vikunni, eftir tveggja ára fjarveru, en þetta gerðist þrátt fyrir að félagið hafi eytt um 1,5 milljarði punda í leikmannakaup síðan Boehly og félagar tóku við.
Carragher vill þó ekki meina að þessi fjárfesting hafi skilað árangri og telur að staða Chelsea sé jafnvel verri en áður.
„Við getum ekki talað um að þetta hafi verið árangur síðustu þrjú og hálfa árið,“ sagði Carragher í útsendingu hjá CBS Sport.
„Þeir tóku við félagi þar sem Thomas Tuchel var stjóri, maður sem hafði unnið Meistaradeildina með Chelsea. Á þeim tíma voru Manchester City og Liverpool líklega bestu lið heims. Real Madrid og Chelsea voru þá þau lið sem næst kom þeim, ekki Arsenal, ekki Manchester United.“
„Svo reka þeir þann stjóra, taka lið sem var að keppa við þau bestu, og eyða tveimur milljörðum punda. Þeir eru ekkert nær því að keppa við þau bestu, í rauninni eru þeir lengra frá því núna heldur en þegar Tuchel var við stjórnvölinn.“
Chelsea vann þó bæði Sambandsdeild Evrópu og Heimsmeistarakeppni félagsliða á síðasta tímabili undir stjórn Enzo Maresca, sem margir telja vera að leggja grunn að betri tíma hjá félaginu. Carragher telur það hins vegar ekki nægilegt til að tala um árangur, í ljósi þess hversu sterkt liðið var þegar nýir eigendur tóku við.