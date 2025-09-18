fbpx
Fimmtudagur 18.september 2025

Carragher veður í eigendur Chelsea og bendir á þessa hluti

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 18. september 2025 17:30

Getty Images

Jamie Carragher, fyrrum leikmaður Liverpool og núverandi sparkspekingur hjá CBS Sport, hefur vakið athygli fyrir gagnrýni sína á Chelsea og eigendurna undir forystu Todd Boehly, en hann segir félagið hafa dregist aftur úr síðan nýir eigendur tóku við.

Chelsea mætti í Meistaradeild Evrópu á ný í vikunni, eftir tveggja ára fjarveru, en þetta gerðist þrátt fyrir að félagið hafi eytt um 1,5 milljarði punda í leikmannakaup síðan Boehly og félagar tóku við.

Carragher vill þó ekki meina að þessi fjárfesting hafi skilað árangri og telur að staða Chelsea sé jafnvel verri en áður.

„Við getum ekki talað um að þetta hafi verið árangur síðustu þrjú og hálfa árið,“ sagði Carragher í útsendingu hjá CBS Sport.

„Þeir tóku við félagi þar sem Thomas Tuchel var stjóri, maður sem hafði unnið Meistaradeildina með Chelsea. Á þeim tíma voru Manchester City og Liverpool líklega bestu lið heims. Real Madrid og Chelsea voru þá þau lið sem næst kom þeim, ekki Arsenal, ekki Manchester United.“

„Svo reka þeir þann stjóra, taka lið sem var að keppa við þau bestu, og eyða tveimur milljörðum punda. Þeir eru ekkert nær því að keppa við þau bestu, í rauninni eru þeir lengra frá því núna heldur en þegar Tuchel var við stjórnvölinn.“

Chelsea vann þó bæði Sambandsdeild Evrópu og Heimsmeistarakeppni félagsliða á síðasta tímabili undir stjórn Enzo Maresca, sem margir telja vera að leggja grunn að betri tíma hjá félaginu. Carragher telur það hins vegar ekki nægilegt til að tala um árangur, í ljósi þess hversu sterkt liðið var þegar nýir eigendur tóku við.

Strákarnir okkar standa í stað eftir tvo frábæra leiki

Skýr skilaboð eftir hörmulega byrjun – Fær nýjan samning

Magnað afrek Arsenal – Geta bætt metið enn frekar

Sjáðu átök Simeone við stuðningsmann Liverpool – Kallar eftir refsingu en stuðningsmaðurinn tjáir sig

Henry greinir það sem Gyokeres verður að laga – Segir að þetta þurfi að lagast svo Arsenal vinni titla

Chelsea hefur samtal við enska landsliðsmanninn

Fyrrum þjálfari hjá United með ráð – Segir þetta augljósa kostinn verði Amorim rekinn

Enn á ný baunað á KSÍ eftir uppákomu í kvöld – „Þessar reglur eru grín og það vita það allir"

KR ræður John Andrews til starfa – Gert frábæra hluti hér á landi

Segir að hún og sonur sinn sitji undir hótunum eftir að hafa neitað að fara í trekant með stórstjörnu

PSG og Real bíða og vona að Arsenal nái ekki að semja við sinn besta varnarmann

Sterkt jafntefli í Lettlandi hjá ungum Akureyringum

