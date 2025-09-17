Yfirmaður hjá PSG útskýr af hverju félagið henti Donnarumma út

Luis Campos, yfirmaður knattspyrnumála PSG, hefur opnað sig um ástæðurnar fyrir því að Gianluigi Donnarumma fékk að yfirgefa félagið og ganga til liðs við Manchester City í sumar.
Donnarumma, 26 ára, átti stóran þátt í því að PSG tryggði sér sinn fyrsta Meistaradeildartitil á síðasta tímabili. Þrátt fyrir það var honum tjáð af þjálfaranum Luis Enrique að hann væri ekki lengur í framtíðarplönum félagsins eftir komu Lucas Chevalier frá Lille.
Ítalinn, sem margir telja besta markvörð heims, gekk að lokum til liðs við Manchester City fyrir einungis 26 milljónir punda og vakti strax athygli með góðri frammistöðu í 3-0 sigri á Manchester United um síðustu helgi.
Campos, sem átti stóran þátt í að byggja upp liðið sem náði nýjum hæðum með Meistaradeildarsigrinum, hefur nú veitt innsýn í ákvörðunina að láta Donnarumma fara.
„Donnarumma var einn af fyrstu leikmönnunum sem við reyndum að endurnýja samninginn við,“ sagði Campos í viðtali við RMC Sport í Frakklandi.
„En við áttum fljóttað sjá að það yrði erfitt vegna launakrafna hans og félagið er mikilvægara en nokkur einn leikmaður.“