Yfirmaður FBI mætti og svaraði fyrir málefni í þinginu – Bindið sem hann valdi vekur mikla athygli

Miðvikudagur 17.september 2025

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 17. september 2025 13:00

Kash Patel, yfirmaður FBI í Bandaríkjunum mætti fyrir þingnefnd í gær og svaraði fyrir hin ýmsu mál en spjótin hafa beinst að honum undanfarið. Bindið sem Patel valdi vekur mikla athygli.

Patel mætti í þingsal og var með Liverpool bindi á sér.Skipun Patel á dögunum var samþykkt með naumum meirihluta í öldungadeildinni, 51 atkvæði gegn 49. Patel, sem er 45 ára gamall, ar sá fyrsti af indverskum uppruna til að leiða FBI og er jafnframt fyrsti yfirmaður stofnunarinnar í sögunni sem áður starfaði sem opinber verjandi í glæparétti.

Patel hefur víðtæka reynslu úr bandarískri stjórnsýslu og réttarkerfi. Hann lauk háskólanámi frá University of Richmond og síðar lögfræðiprófi frá Pace University í New York. Áður en hann tók við embætti hjá FBI starfaði hann m.a. sem ráðgjafi í málefnum þjóðaröryggis, sem rannsakandi hjá þingnefnd og innan varnarmálaráðuneytisins.

Fjölskylda Patel á rætur að rekja til Gujaratríkis á Indlandi. Foreldrar hans flúðu ofbeldi í Úganda á valdatíma Idi Amins og settust að í Bandaríkjunum. Hann hefur sjálfur sagt að lífsreynsla fjölskyldunnar hafi mótað áherslur sínar í störfum sínum fyrir bandaríska almannahagsmuni.

Patel hefur mikið að gera í vinnunni en gleymir ekki að bera merki Liverpool með sér.

