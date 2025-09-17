Væri til í hliðarraunveruleika til að ræða við Óskar Hrafn um Óskar Hrafn – „Þegar þeir verða litlir þá verð ég lítill í mér“

fbpx
Miðvikudagur 17.september 2025

Miðvikudaginn 17. september 2025 08:30

Hjörvar Hafliðason, Dr. Football, væri til í að ræða við Óskar Hrafn Þorvaldsson í hliðarraunveruleika og ræða við hann um núverandi þjálfara KR, sem er Óskar Hrafn.

KR er í harðri fallbaráttu þegar fimm umferðir eru eftir af deildinni en tvískipting deildarinnar hefst næstu helgi. Mikil umræða er um KR þessa dagana eftir 7-0 tap gegn Víkingi á heimavelli um helgina.

KR hefur spilað sóknarbolta í allt sumar en varnarleikur liðsins hefur á köflum fengið mikla gagnrýna.

„Stundum væri ég til í að það væri hliðarraunveruleiki að ég væri með Óskari Hrafni á kaffistofu að ræða þennan þjálfara KR, ég hugsa um Óskar Hrafn 2004. Hvað hefði honum þótt um þennan þjálfara KR,“ sagði Hjörvar í hlaðvarpi sínu í gær.

Óskar var á sínum tíma fremsti blaðamaður landsins og þeir sem gerðu mistök fengu reglulega á baukinn.

„Alltaf að tala frábæran leik en tapa svo 7-0. Menn sem eru stórir, þegar þeir verða litlir þá verð ég lítill í mér. Jose Mourinho þegar hann varð leiður þegar hann missti Tottenham giggið, liðið var á leið á Wembley,“ sagði Hjörvar um félaga sinn Óskar.

Hann segist halda mikið með Óskari og verkefni hans með KR. „Þegar Óskari gengur ekki vel, þá heldur maður extra mikið með honum. Ég er HK-ingur, það mun ekki gleðja mig þó KR falli. Ég átta mig á það að mun gleðja mikið af fólki ef KR fellur.“

Hjörvar spurði svo gesti sína. „Hvað er hægt að gera? Hvað haldið þið að Óskar myndi segja ef hann væri ekki hann sjálfur.“

Töldu gestir þáttarins að Óskar myndi ekki fara neinum silkihönskum um KR-liðið sem væri í þessari stöðu.

