Miðvikudagur 17.september 2025

Yfirmaður FBI mætti og svaraði fyrir málefni í þinginu – Bindið sem hann valdi vekur mikla athygli

Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill

Svona ætti staðan að vera í Bestu deildinni miðað við tölfræði – Stjarnan væri þá í fallbaráttu en KR og Afturelding í góðum málum

Miðvikudaginn 17. september 2025 11:29

Mynd: DV/KSJ

Stjarnan er með tæplega fjórtán stigum meira en tölfræðin í leiknum fagra gerir ráð fyrir. Stjarnan hefur sótt 40 stig í Bestu deildinni til þessa en miðað við tölfræðina ættu stigin að vera rúmlega 26 og Stjarnan í fallbaráttu.

Stjarnan er komið í titilbaráttu eftir að hafa unnið fimm leiki í röð en gríðarleg seigla í liðinu hefur skilað liðinu þangað.

Tölfræðin er reiknuð út frá XG tölfræði, það sem þú skapar og það sem þú færð á þig.

Besta deildin Stjarnan
Mynd: DV/KSJ

Víkingur sem er með 42 stig í deildinni er nánast á pari miðað við það og er með bestu XG tölfræðina í deildinni. Valur er á svipuðu reiki.

FH ætti miðað við tölfræði að vera með 37 stig en hefur aðeins náð í 30 stig, liðið er því ekki að nýta færin sín og hleypir inn of auðveldum mörkum.

Magnús Már og félagar ættu að vera með miklu fleiri stig en raun ber vitni.

KR sem er í harðri fallbaráttu ætti að vera með 34 stig miðað við tölfræði en er með tíu stigum minna í raun og veru. Afturelding sem situr á botni deildarinnar ætti að vera í góðri stöðu með sjö stigum meira.

Vestri hefur náð í tíu stigum meira en tölfræðin gerir ráð fyrir, tölfræðin gerir ráð fyrir því að Vestri eigi að vera á botni deildarinnar. Taflan með væntum stigum og raunveruleg tafla er hér að neðan.

Vænt stig miðað við tölfræði:
Víkingur – 39,9
Valur – 39,1
FH – 37
KR – 34
KA – 33,8
Breiðablik – 32,2
Afturelding – 28,3
Fram – 27,6
ÍBV – 26,3
Stjarnan – 26,2
ÍA – 24,8
Vestri – 18,4

Mynd: DV/KSJ

Svona er taflan:
Víkingur – 42
Valur – 40
Stjarnan – 30
Breiðablik – 34
FH – 30
Fram – 29
ÍBV – 29
KA – 29
Vestri – 27
KR – 24
ÍA – 22
Afturelding – 21

