Stjarnan þarf að borga sektina til KSÍ en segir mistökin hafa verið mannleg

Stjarnan áfrýjaði dómi sem aga- og úrskurðarnefndar KSÍ um að félagið ætti að greiða 150 þúsund króna sekt vegna háttsemi félagsins sem fólst í því að fylla leikskýrslu ranglega út fyrir leik félagsins gegn KA í Bestu deild karla þann 31. ágúst 2025.
KA gerði kröfu á 0-3 sigur í leiknum en því var hafnað á öllum stigum málsins. Sektin stendur hins vegar eftir.
Stjarnan hefur ítrekað verið sökuð um það í stjóratíð Jökuls Elísabetarsonar að skila skýrslum inn seint og illa og stundum skila inn rangri skýrslu.
Stjarnan segir í greinagerð sinni meðal annars:
Kærði krefst aðallega frávísunar en til vara að sekt sú sem ákvörðuð var í hinum kærða úrskurði verði felld úr gildi eða lækkuð. Til þrautavara krefst kærði þess að hinn áfrýjaði úrskurður verði staðfestur með vísan til forsendna hans og að öllum frekari kröfum verði hafnað. Kærði byggir á öllum sömu málsástæðum og gert var í greinargerð fyrir aga- og úrskurðarnefndar og rökstuðningi sem kemur fram í kafla VI. í hinum kærða úrskurði.
Kærði bendir á að í áfrýjandi leggi mikla áherslu á sein skil leikskýrslu í áfrýjun sinni og er öllum málsástæðum áfrýjanda um annað en að leikskýrsla hafi verið vísvitandi ranglega fyllt út mótmælt sem of seint fram komnum og byggir á því að virða beri þær að vettugi. Af hálfu kærða er á það bent að tilvísanir til frasa og sönnunarkrafna í sakamálum hafi enga þýðingu fyrir málið. Vísað er til þess að áfrýjandi haldi því fram að kærði hafi vísvitandi fyllt leikskýrslu ranglega út en að því sé hafnað af hálfu kærða. Kærði byggir á því að ekkert sé fram komið sem sýni fram á, eða sanni, að kærði hafi vísvitandi fyllt leikskýrslu ranglega út og ekkert sem hrekji lýsingu kærða um að mannleg mistök hafi átt sér stað. Af hálfu kærða er á það bent að kærði hefur gengist við mistökunum og hafði engan hag af því að leyna aðkomu starfsmannsins sem vantaði á leikskýrsluna. Að mati kærða virðist áfrýjandi halda því fram í málatilbúnaði sínum að sönnunarbyrðin eigi að vera öfug en því er mótmælt af hálfu kærða
Í dómsorði segir svo:
Hafnað er kröfu kærða um að máli þessu verði vísað frá áfrýjunardómstól KSÍ.
Staðfest er niðurstaða aga- og úrskurðarnefndar KSÍ að úrslit úr leik Stjörnunnar gegn KA sem fram fór á Samsung vellinum í Garðabæ þann 31. ágúst 2025 skulu standa óhögguð.
Staðfest er niðurstaða aga- og úrskurðarnefndar KSÍ að þjálfari og forráðamaður kærða skulu ekki sæta viðurlögum
Staðfest er sekt kærða að fjárhæð kr. 150.000,-.