Miðvikudagur 17.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Umboðsmaðurinn útilokar endurkomu til Chelsea

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill

433
433Sport

Gústi Gylfa hættir með Leikni eftir að hafa bjargað liðinu frá falli

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 17. september 2025 15:24

Ágúst Gylfason.

Ágúst Gylfason er hættur störfum með Leikni Reykjavík en hann tók við liðinu á miðju tímabili og bjargaði því frá falli.

Ágúst tók við Leikni á slæmum stað en Ólafi Hrannari Kristjánssyni var þá nýverið sagt upp störfum.

Leiknir bjargaði sér frá falli formlega í síðustu umferð deildarinnar.

Ágúst hefur mikla reynslu úr þjálfun og hefur meðal annars stýrt Breiðablik, Stjörnunni, Fjölni og fleiri liðum með góðum árangri.

Af vef Leiknis:
Ágúst Gylfason lætur af störfum hjá Leikni.
Ágústi er þakkað fyrir mjög góð störf. Hann tók við Leikni á miðju tímabili og náði því markmiði að halda liðinu uppi í Lengjudeildinni.
Leit að þjálfara félagsins fyrir Lengjudeildina 2026 er hafin

