Gerði Chelsea stór mistök í sumar? – Seldu Madueke og eyddu 120 milljónum punda til að fylla skarðið

Noni Madueke skipti oft umræðunni á Stamford Bridge á meðan hann var leikmaður Chelsea í rúm tvö og hálft ár. Sumir elskuðu hann en aðrir ekki.
Eftir 52 milljóna punda félagaskipti til Arsenal virðast þó þegar vera að kvikna eftirsjá í herbúðum Chelsea. Vængmaðurinn 23 ára virðist endurfæddur á Emirates-vellinum og hefur sýnt frammistöður fyrir bæði Arsenal og enska landsliðið sem stuðningsmenn Chelsea vonuðust eftir þegar hann kom frá PSV árið 2023.
Svekkelsi aðdáenda Chelsea hefur aðeins aukist með vonbrigðum nýrra leikmanna sem fengnir voru til að fylla í skarð Madueke.
Félagið keypti Jamie Gittens, Estevão og Alejandro Garnacho fyrir samtals 120 milljónir punda í sumar. Pedro Neto hefur byrjað alla deildarleiki Chelsea, annaðhvort á hægri eða vinstri kantinum.
En þrátt fyrir þennan stóra leikmannahóp, þá vaknar spurningin. Er Chelsea-lið Enzo Maresca raunverulega betur sett án Noni Madueke? Flestir stuðningsmenn Chelsea telja að svo sé ekki.