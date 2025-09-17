Boðar hallarbyltingu í Smáranum á næsta ári – Segir að framboð í fyrra hafi verið dæmd ógild

Kristján Óli Sigurðsson fyrrum kantmaður Breiðabliks boðar hallarbyltingu í félaginu á næsta aðalfundi félagsins sem fram fer í upphafi nýs árs. Kristján ræddi málið í Þungavigtinni í dag.
Mikil umræða hefur átt sér stað um stöðuna hjá Breiðabliks vegna gengi karlaliðsins undanfarnar vikur í Bestu deild karla. Kristján segir breytinga þörf.
Þrátt fyrir slæmt gengi í deildinni hefur Breiðablik tryggt sér sæti í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar sem færir félaginu 500 milljónir í vasann.
Meira:
Hrafnkell reiður og kallar eftir því að Halldór verði rekinn úr Kópavoginum – „Þetta er orðið svo þreytt“
„Maður heyrir sögur að nú eftir áramót þegar aðalfundur fer fram að það eigi að vera hallarbylting og sópa allri stjórninni út,“ sagði Ríkharð Óskar Guðnason í Þungavigtinni.
Kristján segir að reynt hafi verið að gera breytingar í fyrra en framboðin dæmd ógild. Þá ætluðu fyrrum leikmenn félagsins að koma sér í stjórnina, þeir gætu reynt aftur á næsta ári.
„Það var reynt í fyrra en framboðum var skilað inn einni mínútu of seint, því var framboðið ekki tekið gilt. Það verður blásið í herlúðra að gera þetta af viti,“ segir Kristján um málið.
Breiðablik er í hættu á að ná ekki Evrópusæti í karlaboltanum en kvennalið félagsins varð bikarmeistari á dögunum og er á barmi þess að verða Íslandsmeistari.
„Þetta verður fólk sem þekkir fótbolta en ekki viðskiptamenn, það verður auðvelt að spyrna sér af botninum. Breiðablik var síðast ekki í Evrópu árið 2018, þeir hafa átt öruggt sæti þar síðustu ár,“ segir Kristján Óli.