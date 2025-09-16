Sjáðu myndbandið – Gavi ósáttur með Yamal og skipaði honum að setjast hjá sér

Það vantaði nokkra sterka leikmenn í lið Barcelona um helgina þegar liðið vann góðan sigur á Valencia.
Bæði Gavi og Lamine Yamal voru í stúkunni en leikmenn Barcelona sátu flestir saman.
Gavi var ekki sáttur með það að ungstirnið, Yamal, vildi sitja einn með vinum sínum en ekki liðsfélögum sínum.
Gavi kallaði á Yamal og sagði honum að koma og setjast með félögum sínum. Kantmaðurinn knái virtist ekki sáttur með það.
Hann ákvað hins vegar að hlusta á samherja sinn og settist með liðsfélögum sínum.
Gavi telling Lamine & his friends: “Get over here” to sit together with the rest of their teammates..
His reaction when Lamine said there’s no enough seats 😂😂
They ended up doing what he wanted & switched seats 😭😭😂😂
— ᴘɢ² (@angrygavi) September 14, 2025