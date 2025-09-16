Hrafnkell reiður og kallar eftir því að Halldór verði rekinn úr Kópavoginum – „Þetta er orðið svo þreytt“

Hrafnkell Freyr Ágústsson sérfræðingur Dr. Football og mikill stuðningsmaður Breiðabliks er allt annað en sáttur með stöðuna hjá sínu félagi.
Breiðablik gerði 1-1 jafntefli við ÍBV á heimavelli í gær, liðið hefur ekki unnið leik í Bestu deildinni frá 19 júlí þegar liðið vann Vestra á heimavelli. Liðið situr í fjórða sæti deildarinnar og verður erfitt fyrir liðið að ná Evrópusæti.
„Bara hræðilegir, þetta er augljóst að þetta er andlegt. Þeir urðu ekki lélegir í fótbolta á einu ári,“ sagði Hrafnkell um félagið sitt en Breiðablik varð Íslandsmeistari á síðustu leiktíð.
Hrafnkell ræddi svo Halldór Árnason þjálfara liðsins sem stýrði liðinu til sigurs í deildinni og inn í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar á dögunum.
„Mér finnst þjálfarinn vera úrræðalaus, mér finnst enginn andi í kringum liðið. Mér finnst þjálfarinn ekki gefa af sér innan sem utan vallar, hörmulegur í viðtölum. Hann aldrei tekur á sig hlutina, það eru alltaf afsakanir. Þetta er orðið svo þreytt.“
„Maður horfir á alla þessa leiki, þetta er ógeðslega lélegt. Ég get ekki greint það hvernig fótbolta Breiðablik spilar, þetta er bara eitthvað.“
Hrafnkell fór á völlinn um daginn en var óhress með spilamennsku liðsins. „Ég fór á tvo leiki um daginn, gegn KA og Zrinjski Mostar. Þetta er eitt það leiðinlegasta sem ég hef séð, ég hugsaði með mér að ég nennti ekki að mæta aftur.“
Hrafnkell vill skipta um þjálfara. „Ég vil láta reka Dóra, ég sé ekki leið út úr þessu. Dóri gerði frábærlega í fyrra, hann hefur ekki náð að fylgja því eftir að vinna titilinn. Að Blikar séu í fjórða sæti, það er bara Anton Ari sem hefur græjað það.“
„Ég held að það verði miklar breytingar hjá Blikum í ár, ég held að fyrrum leikmenn reyni að komast í stjórn.“