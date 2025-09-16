Hegðun Ronaldo um helgina vekur furðu – Var í vondu skapi þrátt fyrir sigur

Cristiano Ronaldo leikmaður Al-Nassr í Sádí Arabíu var ekki sáttur þrátt fyrir 2-0 sigur liðsins um helgina í úrvalsdeildinni þar í landi.
Ástæðan var líklega sú að Ronaldo skoraði ekki í 2-0 sigri liðsins á Al-Kholood.
Sadio Mane og Inigo Martinez sá um að skora og var Mane valinn besti maður leiksins að honum lokum.
Ronaldo sjálfur fékk lægstu einkunn allra hjá Al-Nassr í leiknum og var pirraður eftir leik.
Hann fagnaði ekki mörkunum í leiknum og var í fýlu eftir leik eins og sjá má hér að neðan.
Imagine winning the game and you’re upset.
CR7 is the most selfish player for my Al-Nassr.
Watch the replays, he didn’t celebrate when Mane or Martinez scored and he looked away when Mane won MVP.
Get Cristiano Ronaldo out of my Al Nassr!pic.twitter.com/KGc4ibNUFd
— Al Nassr FC (@Al_Nassrt) September 14, 2025