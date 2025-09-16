Harka í enska boltanum – Burnley höfðar mál gegn Everton og vilja rúma 8 milljarða

Dómsmál milli Burnley og Everton hefst þessa vikuna þar sem Burnley hyggst höfða mál á hendur sínum ensku úrvalsdeildarkeppinautum og krefst 50 milljóna punda í skaðabætur.
Burnley heldur því fram að félagið eigi rétt á bótum vegna brota Everton á reglum um hagnað og sjálfbærni.
Everton var árið 2023 dæmt til tíu stiga frádráttar fyrir að fara yfir leyfileg fjárhagsmörk á þriggja ára tímabili sem endaði tímabilið 2021-22. Dómurinn var síðar mildaður í sex stig eftir áfrýjun.
Burnley mun halda því fram fyrir dómi að ef refsingin hefði verið framkvæmd þegar brotið átti sér stað, þá hefði liðið ekki fallið úr deildinni.
Burnley endaði í 18. sæti ensku úrvalsdeildarinnar tímabilið 2021-22 með 35 stig, Everton endaði í 16. sæti með 39 stig.
Burnley telur sig eiga rétt á 50 milljónum punda í bætur vegna tapaðra tekna með því að falla úr deildinni þegar Everton braut reglur.