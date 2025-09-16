fbpx
Þriðjudagur 16.september 2025

DV

Enski boltinn

Klár í slaginn London í kvöld en þarf að svara til saka fyrir fimm nauðganir í fyrramálið

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill

433
433Sport

Fullyrðir að Víkingur hafi gert tilboð í Björgvin Brima

433
Þriðjudaginn 16. september 2025 14:02

Lesa nánar

Samkvæmt Kristjáni Óla Sigurðssyni hefur Víkingur lagt fram tilboð í Björgvin Brima Andrésson sóknarmann Gróttu.

Björgvin Brimi var frábær með Gróttu í 2. deild karla í sumar þegar liðið tryggði sér miða í Lengjudeildina.

Björgin er yngri bróðir Benóný Breka sem var markahæsti leikmaður Bestu deildarinnar í fyrra með KR. Hann var síðar seldur til Stockport.

Björgvin er 17 ára gamall en hann kom til Gróttu frá KR fyrir tímabilið og sprakk út í 2. deildinni.

Víkingur vill samkvæmt Kristjáni fá hann í sínar raðir fyrir næstu leiktíð.

