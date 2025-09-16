fbpx
Þriðjudagur 16.september 2025

Setja það í forgang að fá Haaland á næstu árum

Í framboði til forseta og ætlar að reka þjálfarann ef hann nær kjöri – Með tvö stór nöfn á blaði

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 16. september 2025 14:30

Cristovao Carvalho er í framboði til forseta Benfica og er hann með stórar yfirlýsingar hvað hann ætlar sér að gera.

Eitt af því sem hann hefur boðað er að reka stjóra liðsins Bruno Lage úr starfi og hefur hann augastað á tveimur mönnum.

Bild í Þýskalandi segir að Carvalho muni reyna að fá Jurgen Klopp til starfa, kosningar fara fram í október.

Times segir að Carvalho hafi einnig mikinn áhuga á því að fá Ruben Amorim stjóra Manchester United til starfa.

Amorim var leikmaður Benfica í níu ár og ekki er ólíklegt að hann missi starf sitt hjá United á næstu vikum. Amorim var áður þjálfari Sporting Lisbon.

