Mánudagur 15.september 2025

Amorim með versta árangur allra

Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill

Stuðningsmenn United furðu lostnir eftir tíðindi af Onana í gær

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 15. september 2025 09:15

Andre Onana var valinn maður leiksins í fyrsta leik með Trabzonsbor í Tyrklandi.

Onana gekk í raðir félagsins á láni frá Manchester United á dögunum eftir tvö ansi erfið ár á Old Trafford.

Trabzonsbor tapaði 1-0 fyrir Fenerbahce í gær en Onana var þó valinn bestur. Varði hann átta skot í leiknum og hélt liði sínu á floti manni færri, eftir því sem fram kemur í miðlum þar ytra.

Stuðningsmenn United brugðust hissa á þessum tíðindum í gær í ljósi þess hvernig Onana stóð sig á Old Trafford.

„Þetta getur ekki verið,“ skrifaði einn netverji til að mynda en annar sagði: „Manchester United er vandamálið.“

