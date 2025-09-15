fbpx
Mánudagur 15.september 2025

Sjáðu helstu tilþrif Onana í fyrsta leik í Tyrklandi – Fær mikið lof fyrir frammistöðu sína

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 15. september 2025 22:00

Andre Onana markvörður Manchester United byrjar með látum í Tyrklandi en hann var fyrir helgi lánaður til Trabzonspor þar í landi.

Trabzonspor heimsótti Fenerbache í gærkvöldi þar sem markvörðurinn frá Kamerún var í stuði.

Onana kom til United fyrir tveimur árum og fann ekki taktinn sinn á Old Trafford.

Félagið vildi því losna við hann og tókst að lána Onana til Trabzonspor í síðustu viku en hann byrjar með látum í Tyrklandi.

Onana átti margar góðar vörslur og fær mikið lof í fjölmiðlum þar í landi.

