Jafntefli í Kópavogi – Stig sem gerði lítið fyrir bæði lið og ÍBV missir af efri hlutanum

Breiðablik og ÍBV skildu jöfn í Bestu deild karla en formlegri deildarkeppni er nú lokið. ÍBV rétt missir af sæti í efri hlutanum.
ÍBV komst yfir í fyrri hálfleik en markið verður að öllum líkindum skráð sem sjálfsmark á Damir Muminovic. Hann reyndi að bjarga á línu en skaut boltanum í slánna og inn.
Tobias Thomsen jafnaði fyrir Blika í síðari hálfleik en tæpar tíu mínútur voru þá eftir af leiknum.
Hvorugu liðinu tókst að skora eftir þetta en segja má að stigið geri lítið fyrir bæði lið, Breiðablik er nú átta stigum á eftir toppliði Víkings þegar fimm leikir eru eftir.
ÍBV hins vegar missir af sæti í efri hlutanum og enda í sjöunda sæti eftir 22 leiki.
ÍBV endar með 29 stig líkt og Fram og KA, en Fram tekur sjötta sætið á markatölu og fer þar með í efri hlutann.