Mánudagur 15.september 2025

Guardiola í flokk með Ferguson

Nýr þáttur af Íþróttavikunni með Guðjóni Pétri – Stórar hindranir en stórkostlegur ferill

Elon Musk bálreiður vegna viðbragða við ummælum stjörnunnar um Charlie Kirk

433
Mánudaginn 15. september 2025 13:26

Elon Musk.

Elon Musk virðist hneykslaður á þýska stórliðinu Borussia Dortmund í kjölfar viðbragða félagsins við færslu eins leikmanns þess um Charlie Kirk.

Felix Nmecha er leikmaðurinn sem um ræðir. Skrifaði hann eftirfarandi í kjölfar morðsins á Kirk: „Hvíldu í friði, þetta er svo sorglegur dagur. Megi guð vera með fjölskyldu Kirk á þessum erfiðu tímum. Jesús er leiðin að friði og ást.“

Nmecha hefur svo einnig sagt að Kirk hafi friðsamlega staðið á sínum skoðunum í gegnum tíðina. Hafa orð hans farið illa í marga, enn Kirk var mjög umdeildur. Nmecha er mjög trúaður og hefur áður verið sakaður um andúð gegn samkynhneigðum.

Der Spiegel segir að Dortmund ætli sér að ræða innbyrðis við Nmecha vegna ummæla hans. Margir hafa hneykslast á þessu í nafni málfrelsis.

Musk, sem er eigandi samfélagsmiðilsins X, hefur deilt nokkrum færslum er snúa að gagnrýni á Dortmund fyrir þessi viðbrögð. Deildi hann til að mynda færslu um að banna ætti fulltrúum Dortmund að mæta á HM vestan hafs næsta sumar.

Skrifaði hann þá einfaldlega „vá“ undir aðra færslu þar sem komið var inn á viðbrögð Dortmund.

