Bonnie Blue vakti mikla athygli um helgina – Virðist vilja tengjast þessum hópi manna

Klámstjarnan Bonnie Blue hefur vakið gríðarlega athygli undanfarið og kom hún sér enn á ný í fréttirnar er hún mætti á leik hjá Rangers í skoska boltanum um helgina.
Bonnie er mikil knattspyrnuáhugakona en kom hún sér til að mynda í fréttirnar þegar hún fékk bann frá heimavelli Nottingham Forest fyrir hegðun sína á pöllunum.
Hún mætti á bifreið sinni fyrir utan völlinn og hópaðist fólk í kringum hana.
Öryggisverðir fylgdu Bonnie inn á völlinn en hún virðist hafa mikinn áhuga á því að tengjast fótboltabullum.
Bonnie Blue stofnaði OnlyFans rásina sína fyrir aðeins ári síðan. Í dag halar hún inn 600 þúsund pundum á mánuði, eða 104 milljónum króna.
Hún komst í heimsfréttirnar fyrir að sænga hjá meira en þúsund karlmönnum í einni beit, eða 1.057 réttara sagt.