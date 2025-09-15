Ætlar ekki að sætta sig við það að vera varaskeifa hjá Liverpool

Andy Robertson, varafyrirliði Liverpool, viðurkennir að hafa hugsað um það að fara til Atletico Madrid í sumar, en hann er staðráðinn í að berjast fyrir sæti sínu á Anfield.
31 árs gamli vinstri bakvörðurinn hefur misst byrjunarliðssæti sitt til ungverska landsliðsmannsins Milos Kerkez, sem kom til félagsins í sumar fyrir 40 milljónir punda. Kerkez, sem er aðeins 21 árs, hefur byrjað flesta leiki undir stjórn Arne Slot.
Robertson minnti á sig í gær og kom sterkur inn þegar hann leysti Kerkez af hólmi á 38. mínútu í 1-0 sigri á Burnley, þar sem Slot vildi forðast að missa Kerkez af velli með annað gula spjaldið.
„Kannski var það möguleiki á einum tímapunkti,“ sagði Robertson spurður um Atletico Madrid.
„Ég vil spila leiki, ég vil vera byrjunarliðsbakvörður og ég þarf að halda áfram að ýta á eftir mínu og sýna hvað ég get.“
„Landsleikjahléið kom mér vel, fékk tvo heila leiki og tvö góð úrslit með Skotlandi. Ég fékk sjálfstraust úr því og finn að formið er að koma.“
Slot útskýrði skiptinguna á Kerkez svona: „Hann var kominn með gult spjald. Ég vissi að Burnley myndi reyna að nýta það sér og ef hann hefði fengið annað hefði það breytt öllu. Ég get aldrei verið 100% viss með Milos, hann spilar með miklum krafti og stundum þarf að grípa inn í snemma.“
Liverpool er eina liðið í deildinni með fullt hús stiga eftir fjóra leiki.