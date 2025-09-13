Komst að því á lygilegan hátt að maðurinn hennar hafði keypt sér þjónustu vændiskonu – Svona voru viðbrögð hennar

Knattspyrnustjarnan Wayne Rooney hefur gjarnan komið sér í klandur utan vallar. The Upshot fjallar um málefni kappans í gegnum tíðina og rifjar upp regluleg vændiskaup leikmannains.
Rooney keypti sér oft þjónustu vændiskvenna þrátt fyrir að vera í sambandi með Coleen Rooney, sem nú er eiginkona hans til margra ára. Þau hafa verið gift síðan 2008.
Samband þeirra hefur hangið á bláþræði oft og mörgum sinnum en þau hafa komist í gegnum alla djúpa dali hingað til.
Árið 2004 hafði Rooney keypt sér þjónustu vændiskonu fyrri 140 pund. Hann hefði að öllum líkindum getað komist upp með það en hann gat sjálfum sér um kennt að svo fór ekki.
Hann skildi hins vegar eftir miða sem á stóð: „Til Charlotte. Ég svaf hjá þér 28. desember. Sendi ást mína, Wayne Rooney.“
Hvers vegna hann gerði þetta vita fáir.
Sagan segir að bálreið Coleen hafi brugðist við með því að fleygja margra milljón króna trúlofunarhring sem Rooney hafði gefið henni út í runna.
Coleen fyrirgaf Rooney þó að lokum.