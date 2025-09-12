Guðjón lýsir athæfi Óskars í umtalaðri ferð sem glórulausu klúðri – „Hann verður bara að taka það á sig, ég get ekki gert það fyrir hann“

Guðjón Pétur Lýðsson er að leggja skóna á hilluna eftir meira en 500 leiki á Íslandi, tvo Íslandsmeistaratitla, bikarmeistaratitil og fleira til. Guðjón fór yfir sviðið með Helga Fannari Sigurðssyni í Íþróttavikunni hér á 433.is.
Guðjón lék með Breiðabliki um þrjú skeið á ferlinum og var þar á mála þegar Óskar Hrafn Þorvaldsson tók við sem þjálfari. Eitt af hans fyrstu verkum var að fara með liðið í æfingaferð til Svíþjóðar í febrúar 2020. Mikið fréttafár var um málið á sínum tíma.
Þar setti hann leikmönnum strangar reglur en var svo farinn til Danmerkur daginn áður en ferðinni lauk. Þar var fjölskylda hans, en sonur hans Orri Steinn Óskarsson hafði nýverið skrifað undir hjá FC Kaupmannahöfn.
„Það var algjört klúður, bara glórulaust. Hann verður bara að taka það á sig, ég get ekki gert það fyrir hann. Hann var mjög góður þjálfari, það er alveg hundrað prósent, en hann fær ekki bara hrós frá mér,“ sagði Guðjón um málið, en hann var heilt yfir sáttur undir stjórn Óskars.
„Mér fannst steikt að við værum með einhvern hardcore-útivistartíma og þyrftum að hafa fyrir því að fá að fara út að borða eitt kvöld. Hann var víst með leyfi frá stjórninni en það var mjög skrýtið að láta okkur ekki vita. Mér finnst að skipstjórinn þurfi að fylgja sömu reglum og hinir. Hann auðvitað ræður en þetta leit ekki vel út.“
